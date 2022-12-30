В Тюмени обсудили текущую ситуацию в сфере недвижимости и на автомобильном рынке

Фото: Кира Санникова

В Тюмени обсудили сложившуюся ситуацию в сфере недвижимости и на автомобильном рынке. Экспертная встреча прошла 22 декабря на совместной площадке информационных изданий: городского портала «Мегатюмень» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в формате онлайн. Спикеры рассказали о текущем положении дел, уделив особое внимание актуальным предложениям по своим направлениям.

Так, по словам руководителя департамента новостроек агентства недвижимости «Этажи» Юрия Петрикова, Тюмень продолжает динамичное развитие. Ежегодно на территории областного центра вводятся в эксплуатацию новые жилые комплексы. На сегодняшний день на рынке недвижимости региона представлено свыше 50 застройщиков.

– Сейчас на территории областного центра строится около 100 жилых комплексов. Это говорит о том, что город будет расширяться за счет новых игроков и новых предложений. Понижения стоимости за квадратный метр мы не прогнозируем, тем более к границам начала 2022 года, – отметил он.

Также спикер добавил, что в январе 2022 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 104 тысячи рублей. На данный момент эта сумма выросла на 13 тысяч рублей и составляет 117 тысяч рублей.

По-прежнему одним из ключевых драйверов развития рынка недвижимости остаются льготные ипотечные программы. Напоминаем, что по решению президента РФ Владимира Путина льготная ипотека на новостройки с господдержкой будет продлена сразу на полтора года – до 1 июля 2024 года, но ставка по ней вырастет с текущих 7% до 8%.

– Льготная ипотека должна была завершиться в этом году. То, что ее продлили, да еще сразу на такой длительный срок, на самом деле дает хороший стимул строительной отрасли в реализации своих объектов, а также возможность планирования доходности ценообразования, – добавил Юрий Петриков.

Также он уточнил, что на сегодняшний день банки готовы предложить ставку ниже 7%. У многих действуют партнерские программы с застройщиками, благодаря которым потенциальные покупатели могут получить индивидуальное предложение с пониженной ставкой.

Фото: Кира Санникова

Аналогичная ситуация отмечается и на автомобильном рынке региона. Несмотря на то, что за последние полгода наблюдалось снижение спроса на более дорогие марки авто, китайский автопром продолжал расширять свое присутствие на российском и тюменском рынках, в том числе за счет хороших скидок от дистрибьютера.

– На сегодняшний день у нас действуют интересные предложения, в рамках которых скидка на новый автомобиль может достигать до одного миллиона рублей. Это и уникальные варианты по программе трейд-ин, и новогодние акции, и бонусы, – отметил руководитель второго дилерского центра «Базис-моторс» Владислав Кусаинов.

Он также поделился мнением относительно дальнейшего ценообразования на новые автомобили. По мнению спикера, понижения стоимости ждать не стоит, а вот расширения ассортимента – да.

– В 2023 году модельная линейка нашего холдинга расширится. При самых скромных подсчетах появится более чем 15 новых моделей. На рынке Тюмени они не представлены, поэтому не могу пока раскрывать их название. Но точно можно сказать, что это будет как премиум-сегмент, так и автомобили для массового потребления, – рассказал Владислав Кусаинов.