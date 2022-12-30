В новогодние праздники тюменский водоканал и УСТЭК будут работать в круглосуточном режиме

В новогодние праздники главные коммунальные предприятия Тюмени – водоканал и УСТЭК будут работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, от водоканала в новогоднюю ночь и зимние каникулы будут дежурить 12 аварийно-восстановительных бригад и 55 единиц специализированной техники. Кроме того, для ликвидации возможных нештатных ситуаций подготовлены все необходимые средства и материалы.

От УСТЭКа также будут дежурить аварийно-восстановительные бригады. Для оперативного устранения возможных технологических инцидентов составлен график привлечения специальной техники и оборудования, сформирован запас резервных материалов.

Получить информацию по холодному водоснабжению и водоотведению, а также сообщить об утечках, открытых колодцах, перебоях с водой и засорах канализации тюменцы могут по круглосуточному телефону 54-09-40.

А при обнаружении повреждений на тепловых сетях информацию необходимо передавать по телефону контакт-центра УСТЭК 38-62-00.