В Тюменской области полицейские нашли более 400 граммов наркотиков у пассажира внедорожника

Фото: УМВД России по Тюменской области

Голышмановские полицейские изъяли более 400 граммов марихуаны у пассажира внедорожника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Подозрительный автомобиль правоохранители остановили на 2-м километре дороги Голышманово – Бердюжье. За рулем находился 29-летний мужчина, также в машине был 37-летний пассажир, который начал заметно нервничать при проверке документов у водителя.

– На вопрос полицейских о том, имеются ли запрещенные вещества, мужчина честно сообщил, что имеются. Вызванная на место следственно-оперативная группа обнаружила в салоне два пакета с веществом растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе, это оказалась марихуана общей массой 413,29 грамма, – прокомментировали в ведомстве.

В свое оправдание мужчина пояснил, что запрещенное вещество принадлежит ему. Наркотик он хранил для личного потребления.

Сейчас голышмановец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».