Новогодняя ночь в Тюмени обещает быть морозной

Новогодняя ночь в Тюмени будет морозной. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, после боя курантов столбики термометров могут опуститься до -30 градусов, однако слабый ветер и отсутствие осадков немного скрасят положение.

А затем в течение пяти дней тюменцев ожидают настоящие погодные качели. Например, 1 января на улице будет около -19 градусов. Далее, 2 и 3 января, потеплеет от -4 до -7 градусов, а 4 и 5 января снова холод – примерно от -17 до -19 градусов.

Кстати, критических морозов до -40 градусов, о которых синоптики предупреждали в декабре, все же не будет.

Так что, если одеться потеплее, вполне можно выйти на прогулку или покататься с горок.