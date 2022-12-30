В Тюмени с 1 января изменятся маршруты пригородных поездов

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В Тюмени с 1 января 2023 года изменятся маршруты пригородных поездов, ранее курсировавших до/от станции «озеро Андреевское» - их продлили до стации «Богандинская». Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Так, пригородный поезд №6187 сообщением Богандинская-Тюмень-Ощепково будет отправляться в 20:47, поезд №6181 Богандинская-Тюмень-Талица - в 08:15, поезд №6182 Ощепково-Богандинская - в 04:17, а поезд №7324 Ощепково-Богандинская - в 16:54.

Приобрести билеты можно как в кассах, так и в мобильно приложении «РЖД».

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что уехать в Москву из областного центра можно будет на дополнительных поездах.