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НовостиОбщество30 декабря 2022 2:59

В Тюмени с 1 января изменятся маршруты пригородных поездов

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Тюмени с 1 января 2023 года изменятся маршруты пригородных поездов, ранее курсировавших до/от станции «озеро Андреевское» - их продлили до стации «Богандинская». Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Так, пригородный поезд №6187 сообщением Богандинская-Тюмень-Ощепково будет отправляться в 20:47, поезд №6181 Богандинская-Тюмень-Талица - в 08:15, поезд №6182 Ощепково-Богандинская - в 04:17, а поезд №7324 Ощепково-Богандинская - в 16:54.

Приобрести билеты можно как в кассах, так и в мобильно приложении «РЖД».

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что уехать в Москву из областного центра можно будет на дополнительных поездах.