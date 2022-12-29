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В Тобольске открыли памятник Герою России Руслану Бацаеву. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В торжественной церемонии приняли участие глава города Максим Афанасьев, начальник межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» полковник полиции Денис Долгих и вдова Руслана Малика Бацаева.

В феврале 2003 года старшего оперуполномоченного Руслана Бацаева направили по контракту в Чечню. За два с половиной года службы в отделе внутренних дел Гудермеса он дослужился до звания подполковника милиции, неоднократно руководя спецоперациями по ликвидации групп террористов и задержанию особо опасных преступников.

Погиб Руслан Бацаев в 2005 году в Северо-Кавказском регионе. Участвуя в контртеррористической операции, он, спасая детей, был смертельно ранен бандитской пулей.

За героизм и мужество, проявленные в бою, подполковник милиции Руслан Бацаев был удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.