В Тюмени отец избил сына кастрюлей за отказ прекратить пьянку

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В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1961 года рождения, избившего сына кастрюлей. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Все началось со звонка из больницы, в котором сообщалось, что к ним поступил 39-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Приехавшие в медучреждение правоохранители выяснили у тюменца подробности случившегося и оказалось, что во всем виноват алкоголь

- Установлено, что родственники проживают в одной квартире. В день случившегося к потерпевшему в гости пришла приятельница, после чего пара начала выпивать спиртное. В разгар вечера на кухню зашел подозреваемый и попросил сына прекратить застолье, но получил отказ в грубой форме. Далее завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил металлическую кастрюлю и нанес потерпевшему удар по голове, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Сейчас разъяренный отец находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.