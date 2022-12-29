Число заболевших коронавирусом в Тюмени 29 декабря 2022 года увеличилось на 61 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 61 человека. С начала периода количество заболевших достигло 253 300.

При этом в больницы региона госпитализированы два человека, выздоровели 89 жителей. К счастью, скончавшихся от болезни за последние сутки нет, всего с начала пандемии умерли 4 362 тюменца.

В России выявлено 6 146 человек с COVID-19, госпитализированы 1 065. Всего в стране зарегистрировано 21 787 172 случая. Излечились от коронавируса 7 815 человек, скончались 56.