Нефтяники и ученые взяли под охрану лесного северного оленя

Фото: Эдуард Эндаков

В Тюменской области завершены первые летние полевые исследования популяции северного оленя. Долгосрочная программа по изучению и сохранению популяции этого животного на территории Уватского района Тюменской области – часть программы НК «Роснефть» по сохранению биоразнообразия.

Северный лесной олень находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Тюменской области. Полевые исследования популяции, которые проводила компания «РН-Уватнефтегаз» совместно с Тобольской комплексной научной станцией Уральского отделения Российской академии наук, прошли с мая по октябрь на площади более 62 тысяч га. Для сбора информации использовали беспилотные летательные аппараты с камерами высокого разрешения. Беспилотники сделали более 22 тысяч высококачественных снимков.

С их помощью удалось найти и отследить тропы восьми взрослых лесных оленей и двух детёнышей-сеголеток. Эти данные позволили сделать вывод, что животные не просто мигрируют по территории Уватского района, но и выводят здесь потомство.

Результатом наблюдений и анализа стал план конкретных мероприятий на 2023 год, предложенный учёными: будут организованы искусственные солонцы, в лесах обустроят фотоловушки для получения более полной информации об образе жизни и особенностях северного лесного оленя. Кроме того, проведут зимний маршрутный учет животных. Есть в планах и работы по изучению новых площадей.

Компания планирует использовать результаты исследований при разработке месторождений Уватского проекта в рамках мероприятий, направленных на сохранение исчезающего символа сибирской тайги.

Предприятие намерено организовать эколого-просветительскую работу с местными жителями. В этом году при поддержке нефтяников была издана книга об особо охраняемых природных территориях Тюменской области. В ней содержится информация о 102 заказниках и памятниках природы, составляющих экологическую основу региона, а также об обитающих там краснокнижных и редких видах птиц и животных, в том числе о северном лесном олене.

С 2014 года выполнено более 20 проектов исследования редких животных, птиц и рыб. Одним из приоритетных направлений в исследованиях, поддерживаемых компанией, является сохранение культуры коренных малочисленных народов.