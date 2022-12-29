В результате ЧП на предприятии Тобольска погибли двое рабочих

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске завершилось расследование уголовного дела по факту гибели двух работников на производстве. Как напомнили в пресс-службе областного следкома, трагедия произошла 24 апреля 2022 года из-за нарушения техники безопасности машинистом компрессорной установки.

– Из-за нарушения обвиняемым требований промышленной безопасности произошло возгорание фильтра компрессора этилена. В результате этого 33-летний работник погиб на месте от полученных травм, второго пострадавшего, 37-летнего сотрудника, доставили в больницу с множественными телесными повреждениями и ожогами. Несмотря на усилия врачей, он также скончался, – прокомментировали в ведомстве.

В ходе расследования правоохранители выполнили большой объем работы: осмотрели место происшествия, допросили более 30 сотрудников предприятия, а также изъяли и изучили всю документация, представляющую интерес для следствия.

На данный момент уголовное дело в отношении машиниста направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Добавим, что мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).