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Тюменцев предупредили о возможной задержке транспорта с 28 по 30 декабря. Традиционно это связано с предстоящими праздниками.

– В предновогодние дни, особенно 28 – 30 декабря, резко возрастает количество поездок горожан и, соответственно, увеличивается нагрузка на улично-дорожную сеть. В эти дни вечерние часы пик начинаются раньше, около 16.00, и продолжаются до 20.30. Движение, как правило, может быть затруднено в центре города и у крупных ТЦ. Заторы на дорогах сказываются на работе общественного транспорта, время прибытия может сдвигаться, – пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В связи с этим горожанам советуют использовать приложение «Тюменский транспорт» – для смартфонов на системе Android, а для смартфонов на iOS – его аналог «Тюмень. Транспорт». Оно позволяет узнать актуальное расписание транспорта, увидеть схемы маршрутов и движение автобусов на карте, построить маршрут проезда на автобусе и воспользоваться функцией «Прогноз прибытия», которая особенно актуальна в предпраздничные дни.