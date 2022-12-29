В квартиру к тюменскому журналисту нагрянули силовики

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В квартиру к тюменскому журналисту Артуру Галиеву нагрянули силовики. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно распространяемой информации, он может проходить свидетелем по уголовному делу о фейках о Российской армии, возбужденному в отношении экс-депутата Ильи Пономарева* (ранее его арестовали заочно).

«Обыски идут у администраторов телеграм-каналов «Утро февраля» и бывших муниципальных депутатов Москвы, участвовавших в Польше в так называемом съезде народных депутатов», – пишет RT.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.