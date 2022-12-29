Более 300 детей получили новогодние подарки от энергетиков

Фото: Александр Лымарь

«Россети Тюмень» приняли участие в новогодних благотворительных проектах и поздравили юных жителей Югры с наступающими праздниками. Волонтерами выступили порядка 60 работников компании. Подарки от энергетиков получили 316 детей.

Энергетики присоединились сразу к нескольким благотворительным марафонам. В Сургуте поздравили подопечных благотворительных фондов «Благо Дарю» и «Рука помощи», Сургутского реабилитационного центра, центра социальной помощи населению «Югра-Возрождение», юных прихожан храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Няганские специалисты по доброй традиции стали участниками всероссийского благотворительного марафона «Елка желаний». Работники нефтеюганского филиала поддержали проект «Письмо Деду Морозу» и исполнили желания маленьких нефтеюганцев с ограниченными возможностями здоровья.

Среди подарков – велосипеды, смарт-часы, умные колонки, настольные головоломки, игрушки, конструкторы и сладкие наборы. Доставку презентов юным получателям организовали члены совета молодых специалистов энергокомпании.