В Тюмени подвели итоги проекта «Наставничество» в 2022 году

Фото предоставлено организаторами

Проект «Наставничество» подвел итоги 2022 года. Последние 12 месяцев были очень насыщенными и наполненными различными знаковыми для нас событиями. Самым главным событие стало открытие Дома проекта «Наставничество» - в короткие сроки мы завершили ремонт и открыли двери для детей, взрослых и всех друзей!

Обретение своего пространства помогло нам и в осуществлении следующих целей - мы получили образовательные лицензии от Департамента образования Тюменской области, а также стали поставщиком социальных услуг. Получив такие важные документы, мы запустили проект для подростков, требующих социальной адаптации, - «Курс настоящего тинейджера».

Фото предоставлено организаторами

Помимо этого, провели обучение специалистов социальной сферы «Нейрокоррекция детей 5-12 лет», и в ближайшее время запланировали еще ряд профессиональных обучений. Мы также сделали еще один важный шаг – отобрали психологов в Службу психологического консультирования, чтобы у нуждающихся была возможность получить помощь специалистов.

В стенах Дома мы обучили и отобрали новых наставников, объединили их в пары с детьми на мероприятии «Выбор сердца». Начиная с сентября, дети и взрослые активно общаются, налаживают подход друг к другу, участвуют в ежемесячных конкурсах.

Весь год мы проводили занятия по всем нашим основным направлениям - «Нейрокоррекция детей», «Мужской клуб», «Театральная мастерская» и «Очарование женственности». Самые активные участники летом отправились в незабываемое путешествие на Байкал!

Фото предоставлено организаторами

Не обошелся этот год и без «выпускного» для наших подопечных - несколько детей обрели семьи, чему мы несказанно рады!

Мы благодарим наших друзей, партнеров и спонсоров за помощь в реализации наших проектов и идей! Вступаем в новый 2023 год с новыми планами, мечтами и целями!

Каждый может помочь проекту, сделав благотворительное пожертвование на сайте: www.nastavnik72.ru