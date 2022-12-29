Импульсивная жительница Ишима стащила из магазина алкоголь и сигареты

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В Ишиме сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из магазина. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, злоумышленницей оказалась 33-летняя местная жительница.

Обратился в дежурную часть директор торговой точки. По его словам, кто-то похитил алкоголь и сигареты на 3 тысячи рублей.

– Прибывшие полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую – 33-летнюю местную жительницу. Оказавшись в отделении, женщина признала вину и рассказала, что решила отправиться ночью в магазин за покупками. Зайдя внутрь и увидев, что продавца нет на месте, она решила воспользоваться случаем и похитила спиртные напитки и сигареты, – пояснили в ведомстве.

Сейчас злоумышленница находится по под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.