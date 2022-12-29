Более 4 тысяч семей участников спецоперации обратились в органы соцзащиты Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В органы соцзащиты Тюменской области поступило более 4 тысяч обращений от семей участников спецоперации. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

По словам вице-губернатора Ольги Кузнечевских, по каждому вопросу уже приняты или принимаются необходимые меры.

На данный момент более 2 тысяч членов семей мобилизованных получили помощь в социальных гостиных (их в регионе 79), а более тысячи заявок от мобилизованных и их семей выполнили волонтеры добровольческого движения «#МыВместе».

Кроме того, 410 предприятий и организаций Тюменской области оказывают семьям своих мобилизованных работников дополнительную поддержку. Так, помощь от работодателей получили уже более 400 семьей.

– Даже если сегодня некоторые из семей военнослужащих не нуждаются в нашей поддержке, завтра ситуация может измениться. Мы должны сразу же узнать об этом и оперативно оказать необходимую помощь, – сказал губернатор Александр Моор.