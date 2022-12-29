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НовостиНедвижимость29 декабря 2022 2:04

В центре Тюмени появится еще одно пешеходное пространство

Его обустройство начнется в следующем году
Марина Прохорова
В центре Тюмени появится еще одно пешеходное пространство

В центре Тюмени появится еще одно пешеходное пространство

Фото: Вера Зенина

В центре Тюмени появится еще одно пешеходное пространство, обустроить его планируют на ул. Ленина. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в эфире программы «Откровенно».

Работы, которые начнутся уже в следующе году, пройдут в несколько этапов. Так, на первом запланированы замена инженерных коммуникаций и дорожного полотна на участке от Исторического сквера до улицы Красина.

Также градоначальник отметил, что прообразом будущей улицы Ленина стал сквер Крапивина.

Напоминаем, что в начале декабря в Тюмени открыли пешеходную улицу Дзержинского. Там есть много интересных объектов, каждый из которых снабжен кратким описанием и историей создания.