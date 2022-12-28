В Тюмени сотрудники Сбера традиционно поддержали благотворительную акцию «Елка желаний» от «Российского детского фонда»

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В своих письмах к волшебникам дети писали свои просьбы. Кто-то давно мечтал о велосипеде, во многих письмах упоминались настольные игры и зимняя одежда, а также экипировка для занятия спортом. Все собранные подарки для детей уже переданы Тюменским отделением «Российского детского фонда» в подшефные учреждения районов области для дальнейшего вручения ребятам.

- В Сбере работают неравнодушные и отзывчивые сотрудники. Мы ежегодно с огромным желанием поддерживаем благотворительный проект Тюменского отделения Российского детского фонда, чтобы исполнять детские мечты в канун Нового года. В этом году сберовские волшебники исполнили желания 27 детей. Мы передали два велосипеда, две пары коньков, лыжи, снегокат, куклы, настольные игры, одежду, маркерную доску, мольберт и многое другое. Всегда интересно дарить полезные подарки, которые помогают их получателям познавать что-то новое и развиваться. Я искренне рад, что у нас в банке работают люди с благородными и добрыми сердцами - рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Всего благотворители «Российского детского фонда» помогли Деду Морозу в декабре 2022 года исполнить письма 270 детей. Среди них были крупные организации как Сбербанк, а также школьники 40 школы и частные волонтёры.