Тюмень вновь сковали предновогодние 9-балльные пробки

В Тюмени 9-балльные пробки. Фото: 2gis.ru

В Тюмени в течение всего дня, 28 декабря, затруднено движение на основных транспортных магистралях. К 15 часам по шкале 2GIS в областной столице затруднение движения транспорта было на уровне 8 баллов. К концу рабочего дня — 9 баллов.

В городе произошло сразу несколько ДТП. Судя по сообщения водителей авария произошла на улице Осипенко в районе улицы Немцова. Еще одно ДТП — в районе дома №81 на улице Хохрякова. Также аварийные ситуации на улицах Запольной. Монтажников, Мельникайте и Николая Фёдорова.

В это же время идут дорожные работы на улице Домостроителей, на объездной дороге в районе Плеханово и на мосту через Туру.

Наряды ДПС дежурят на улицах Дружбы и Ямской.

По состоянию на 18 часов наибольшие затруднения движения, как обычно, на улицах Ленина, Челюскинцев, Профсоюзной, 50 лет октября и Мельникайте.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что тюменка едва не зарезала бывшего сожителя, который её оскорблял.