В Тюменской области будут судить мужчину, зверски убившего собутыльника ножом

Мужчина убил собутыльника ножом. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области будут судить 54-летнего жителя Ишимского района, которого обвиняют в убийстве нового знакомого.

По версии следствия, вечером 19 октября 2022 года 54-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в доме, расположенном на улице Ленина в селе Новолокти Ишимского района. Компанию ему составил мужчина 1966 года рождения, с которым они познакомились в этот же день.

Во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяин дома приревновал свою сожительницу к гостю. В момент ссоры сельчанин схватил нож и нанес новому знакомому не менее 14 ударов в область шеи и лица. Собутыльник от полученных ран скончался на месте.

Позднее мужчина признался в убийстве и на следственном эксперименте показал, как именно всё произошло.

Сейчас обвиняемый в убийстве сельчанин находится под арестом.

В следственном управлении СКР России считают, что собрана достаточная доказательственная база для передачи дела в суд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменка едва не зарезала бывшего сожителя, который её оскорблял.