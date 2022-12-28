В Тюменской области сельчанин поджёг дом одной соседки, другой угрожал ножом

Сельский житель поджёг дом соседки. Фото: Предоставлено "КП"

В Тобольский районный суд поступило уголовное дело в отношении Николая Р. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по трём уголовным статьям: ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 119 УК РФ.

3 июня 2022 года в деревне Нижнерепина Тобольского района сельский житель пришел к 48-летней соседке и попросил у неё бензин для косилки. Женщина ответила ему отказом и попросила уйти с её участка. Сосед ушел, а позже она заметила позади во дворе клубы черного дыма. К счастью, огонь она успела потушить раньше, чем пламя охватило дом.

Как выяснилось позднее, после отказа мужчина обошел соседский дом, положил к стене фрагменты рубероида и поджёг их спичками, после чего сразу же ушел к себе домой.

На следующей день этот же мужчина угрожал ножом уже другой соседке и обещал её убить. Потерпевшая угрозу восприняла реально.

Суд решил оставить Николай Р. под стражей как минимум по 22 января 2023 года.

Судебное заседание назначено на 9 января 2023 года. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области мужчина поджёг ограбленный дом.