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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 12:15

В Тюменской области сельчанин поджёг дом одной соседки, другой угрожал ножом

Мужчину будут судить по трём статьям УК РФ
Иван Литвинов
Сельский житель поджёг дом соседки.

Сельский житель поджёг дом соседки.

Фото: Предоставлено "КП"

В Тобольский районный суд поступило уголовное дело в отношении Николая Р. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по трём уголовным статьям: ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 119 УК РФ.

3 июня 2022 года в деревне Нижнерепина Тобольского района сельский житель пришел к 48-летней соседке и попросил у неё бензин для косилки. Женщина ответила ему отказом и попросила уйти с её участка. Сосед ушел, а позже она заметила позади во дворе клубы черного дыма. К счастью, огонь она успела потушить раньше, чем пламя охватило дом.

Как выяснилось позднее, после отказа мужчина обошел соседский дом, положил к стене фрагменты рубероида и поджёг их спичками, после чего сразу же ушел к себе домой.

На следующей день этот же мужчина угрожал ножом уже другой соседке и обещал её убить. Потерпевшая угрозу восприняла реально.

Суд решил оставить Николай Р. под стражей как минимум по 22 января 2023 года.

Судебное заседание назначено на 9 января 2023 года. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области мужчина поджёг ограбленный дом.