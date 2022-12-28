В Тобольске ликвидируют автобусный маршрут № 21

В Тобольске изменят схемы маршрутов общественного транспорта. Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

В Тобольске с 16 января 2023 года в тестовом режиме будут внесены изменения в схему движения общественного транспорта.

Изменяется схема маршрута № 26. Автобус будет следовать по маршруту: ул. Ямальская – Уватский тракт – ул. Чулкова – Комсомольский проспект – ул. Мельникова – ул. Юбилейная – ул. Знаменского – ТК «Лента» – проспект Тимофея Чаркова.

В Тобольске отменят один из автобусных маршрутов. Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Маршрут № 21 исключается.

Изменяется период движения маршрутов № 7 и 17. Расписание в летний дачный период от начальных и конечных остановочных пунктов остается без изменений. На зимний период маршруты исключены.

Тоболякам посоветовали при планировании поездок ознакомиться с актуальным расписанием маршрутов регулярных перевозок на сайте АО «Тобольское ПАТП» или воспользоваться мобильным приложением «Транспорт 72».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре парковки станут бесплатными на время новогодних праздников.

В Тюмени в рамках расширения зоны платной парковки установили 37 паркоматов. Новые парковочные зоны общей вместимостью 1 220 машино-мест заработают 30 января.