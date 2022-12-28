В Тюмени в военном центре на базе университета будут обучать сапёров

В Тюмени будут обучать сапёров. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени определили площадки для размещения военного учебного центра. Ранее Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров на базе вузов. Один из них будет размещён на базе Тюменского государственного университета.

Сегодня стало известно, что под размещение центра выделены площади на территории учебно-лабораторного корпуса № 6 (ул. Пирогова, 3). Площадь прилегающей территории – более 25 000 кв. метров. Здесь оборудовано учебно-тактическое поле, строевой плац, спортплощадки, а также комплекс для сдачи ГТО.

Подготовка будет осуществляться по инженерно-саперным специальностям.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что военные учебные центры будут размещены, помимо Тюмени, в Кирове, Благовещенске, Ижевске, Липецке, Саранске, Великом Новгороде, Астрахани, Орле, Йошкар-Оле, Пскове, Южно-Сахалинске, Смоленске, Череповце, Ярославле и Грозном.