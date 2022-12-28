В Тюмени парковки в центре города станут бесплатными на время новогодних праздников

В Тюмени на новогодних выходных парковки будут бесплатными.

В Тюмени с 31 декабря по 8 января расположенные в центре города парковки будут бесплатными.

Сейчас в центре Тюмени действуют 13 платных парковочных зон. Для удобства горожан в выходные и праздничные дни они переводятся на бесплатный режим.

В «Тюменьгортрансе» напомнили, что даже в дни бесплатной парковки нельзя занимать места со знаками «Инвалид». Парковаться можно только на тех местах, которые предназначены для вашего вида транспорта. Всегда обращайте внимание на дорожные знаки и соблюдайте правила пользования парковками.

В Тюмени 13 парковочных зон. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

С 9 января все городские паркинги будут работать в обычном платном режиме.

С реестром парковок Тюмени можно ознакомиться на сайте https://tmn-parking.ru или в мобильном приложении «Тюменские парковки»

Ранее комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что с 30 января в центре города заработают новые платные парковки.