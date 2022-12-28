Безработный тюменец избил битой свою 19-летнюю жену

В Тюмени мужчина избил жену.

В Тюмени полицию вызвали в медицинское учреждение, куда поступила 19-летняя девушка со следами побоев. Полицейские выяснили, что молодую тюменку избил её муж.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее уже судимого безработного 26-летнего мужчину. Он объяснил, что в день ссоры возлюбленная обвинила его в измене. После этого они поссорились на почве ревности. Тогда тюменец, не справившись с эмоциями, взял деревянную биту и начал избивать потерпевшую.

По данному факту следственным отделом ОП № 5 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. Безработного любителя бить женщин битами отправили под арест.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что тюменка избила сына шнуром от кипятильника. Суд Сорокинского района приговорил 35-летнюю женщину к общественным работам на срок 40 часов.