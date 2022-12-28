Тюменский авторынок пополнят новые китайские модели

В Тюмени появятся новые китайские автомобили.

В Тюменской области уже в следующем году могут появиться не менее 15 новых моделей китайских автомобилей.

Об этом рассказал на экспертной встрече руководитель дилерского центра «Базис-Моторс» Никита Аталыков.

– Их действительно будет несколько, на рынке Тюмени они не представлены. Поэтому пока не могу раскрывать их название, коммерческая тайна, – приводит слова эксперта «Мегатюмень».

По словам Аталыкова это будет и премиум-сегмент, которого сейчас на рынке крайне не хватает, и бюджетные автомобили, рассчитанные на массового потребителя.

На сегодняшний день среди представленных брендов: CHERY, ISUZU, GEELY, Changan, JAC, EXEED, Dongfeng. В Тюмени также широко представлен еще один китайский бренд – Haval.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее анонсировала встречу с экспертами в сфере недвижимости и автомобильного бизнеса, которая прошла на совместной площадке городского портала «МегаТюмень» и «Комсомольской правды» – Тюмень» в формате онлайн.