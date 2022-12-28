В Тюмени аттракционы парка в новогодние каникулы будут стоить 1 рубль

В Тюменском парке некоторые аттракционы будут стоить всего 1 рубль на новогодние праздники. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени на новогодних каникулах некоторые аттракционы в парке культуры и отдыха будут стоить всего 1 рубль.

В родительских чатах обсуждают объявление департамента образования городской администрации о снижении цен на аттракционы.

Как пишут тюменцы, учителей в школах попросили рассказать детям, что с 1 по 12 января цена билета на аттракционы «Клоун» и «Ассорти» составит 1 рубль.

Эту информацию подтвердили в администрации «Городского парка культуры и отдыха».

«Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала ранее, что тюменские школьники отдохнут 9 дней в новогодние каникулы.