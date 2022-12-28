Первое отделение «Движения первых» открыли в Тюмени

В Тюмени открылось отделение "Движения первых". Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени на базе физико-математической школы открылось первое отделение российского движения детей и молодежи.

Детско-молодежная организация получила название «Движение первых». Актив физико-математической школы провел первое собрание, где обсудили направления работы нового молодежного объединения.

– События, которыми мы живем, органично накладываются на деятельность РДДМ, поэтому принято решение создать на базе школы первичное отделение, – сказала директор физико-математической школы Тюменской области Наталья Фомичева.

К РДДМ в дальнейшем присоединятся и учащиеся колледжей.

– Мы расширяемся. Российское движение школьников выполнило свои задачи, а сейчас мы подключаем еще и ребят из колледжей и техникумов. ФМШ как уникальная школа нашего региона покажет позитивный пример, что важно вливаться в единое общероссийское движение, – сказала председатель совета регионального отделения российского движения детей и молодежи Тюменской области Наталья Ахлюстина.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о творческом проекте, в котором засветилась тюменская молодежь.