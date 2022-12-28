Тюменец хранил тонны краснокнижной рыбы в грузовике

Тюменский коммерсант хотел заработать на продаже краснокнижной рыбы. Фото - пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Тюменца приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей за попытку реализации 44 тонн рыбы на общую сумму более 20 миллионов рублей.

В марте текущего года 37-летний директор коммерческой организации купил 44 тонны мороженной рыбы (муксун, чир, пелядь, омуль, налим, пыжьян, нельма) без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законом.

Рыбу, в том числе внесенную в Красную книгу, коммерсант хранил в арендуемом складском помещении и кузове грузовика.

Преступная деятельность пресечена оперативными сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области.

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей с рассрочкой оплаты на 2 года по 12 тыс. 500 рублей ежемесячно.

Рыбу передали в территориальное управление Росимущества в Тюменской области для дальнейшей реализации и зачисления вырученных средств о доход федерального бюджета.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» –Тюмень» писала, что тоболяки попались на ловле краснокнижной рыбы.