В Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу.

В Тюменской области до 1 февраля продлили режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19.

Такое решение принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, которое состоялось сегодня, 28 декабря.

– В течение последних восьми недель интенсивность эпидемического процесса по новой коронавирусной инфекции низкая. Недельный показатель заболеваемости за период с 19 по 25 декабря составил 32 на 100 000 населения, что на 20,5% ниже, чем за предыдущую неделю, – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах, за исключением детей до одного года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на предприятиях ввели утренние проверки на ОРВИ и грипп.