В Тюмени сотрудницу аэропорта Рощино подозревают в краже телефонов

В Тюмени сотрудницу аэропорта подозревают в краже телефонов.

В Тюмени задержали 21-летнюю работницу аэропорта Рощино, которую подозревают в краже двух телефонов у пассажира одного из рейсов.

С заявлением о пропаже телефонов обратился 52-летний москвич.

Как пояснил мужчина, в ожидании своего рейса он оставил технику на сиденье и пошел к стойке регистрации. А когда вернулся, двух мобильников общей стоимостью 35 тысяч рублей, уже не было.

На следующий день сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте задержали 21-летнюю девушку, которую заподозрили в краже.

– Во время рабочей смены она заметила лежащие без присмотра телефоны и взяла их. Женщина выключила устройства, извлекла из них сим-карты и унесла похищенное домой. Мобильные планировала оставить для личного пользования, – сообщили в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время в отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как из крупного строительного магазина в Тюмени украли товаров на 150 тысяч рублей.