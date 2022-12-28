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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 6:17

Тюменка едва не зарезала бывшего сожителя

Женщина отделалась условным сроком
Иван Литвинов
В Тюмени женщина едва не зарезала сожителя

В Тюмени женщина едва не зарезала сожителя

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени 52-летнюю женщину приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью бывшего сожителя. Правда, наказание назначено условное, так что за решетку женщина не отправится.

В мае 2022 года тюменка, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом своего бывшего сожителя. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью в виде раны на груди.

В суде обвиняемая вину признала частично. Как рассказала женщина, она ударила своего бывшего сожителя ножом в ходе ссоры. Причиной стали оскорбления в её адрес

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменка избила сына шнуром от кипятильника.