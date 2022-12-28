В Ялуторовске пройдет новогодний бал в стиле XIX века

Фото: группа ВК АНО ДПО Точка г. Ялуторовск Фото: другой источник.

В департаменте культуры Тюменской области рассказали, что уже сегодня, 28 декабря, в Ялуторовске пройдет бал «Танцующий город Декабристов». К этой исторической реконструкции готовились 4 месяца. Участники проекта занимались изучением историко-бытовых танцев (вальс, полонез, мазурка, кадриль) и готовы показать мастерство и поделиться успехами c гостями праздника.

Существует устойчивое высказывание «Ялуторовск – город декабристов». Это связано с тем, что здесь с 1829 по 1856 годы отбывали ссылку девять декабристов. Они занимались просвещением, культурой, устраивали салонные вечера.

На бал может попасть любой желающий. В рамках проекта для желающих пройдут открытые бесплатные мастер-классы по историко-бытовым танцам. Занятия проведут в 12.00 и в 16.00 часов там же, в «Юбилейном».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на набережной в Тюмени прошла реконструкция сражения Великой Отечественной войны.