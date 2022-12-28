В Тюмени создадут военный центр при университете

В Тюмени создадут военный центр

На базе Тюменского государственного университета создадут военный учебный центр. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

«Минобрнауки России и Минсельхозу России в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете, осуществить необходимые мероприятия по созданию военных учебных центров», – говорится в документе.

Всего таких центров в России создадут 16. Помимо Тюмени они появятся в Кирове, Благовещенске, Ижевске, Липецке, Саранске, Великом Новгороде, Астрахани, Орле, Йошкар-Оле, Пскове, Южно-Сахалинске, Смоленске, Череповце, Ярославле и Грозном. Также на базе государственных университетов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Михаил Мишустин отметил важность проведения Тюменского промышленно-энергетического форума.