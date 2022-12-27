В Тюменской области 83-летний пенсионер ударить ножом односельчанина

В селе Иска пенсионер едва не зарезал мужчину.

В деревне Иска Ярковского района Тюменской области резаное ранение шеи получил 45-летний сельчанин. Медработник, оказавший первую помощь, сообщил о ранении сельского жителя в полицию.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ранение пострадавшему нанес 83-летний житель этой же деревни.

Выяснилось, что пенсионер пришел в гости к знакомому, у которого в это время находился еще один житель села. Хозяин дома требовал от гостя извинений перед своей сожительницей, но тот не соглашался и между мужчинами завязался конфликт. Мужчины начали драться, тогда обидчик повалил хозяина дома на пол.

Тогда 83-летний пенсионер решил защитить знакомого, достал из кармана куртки перочинный нож и нанес им один удар в шею незнакомого мужчины.

Мужчина свою вину признал, арестовывать не стали, обязали явиться по первому требованию.

Возбуждено по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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