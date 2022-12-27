В Тюмени двое подростков отравились рецептурным препаратом из аптеки

В Тюмени два подростка отравились таблетками. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени двое подростков 15 и 17 лет отравились лекарственными препаратами. Они самостоятельно купили в аптеке таблетки, которые должны продаваться исключительно по рецепту. В тот же день несовершеннолетние употребили 15 таблеток препарата и вскоре попали в больницу с диагнозом «отравление».

В тот же день несовершеннолетние употребили около 15 таблеток препарата, после чего доставлены в медицинское учреждение с диагнозом «отравление».

Сотрудницу аптеки, которая продала рецептурный препарат детям, оштрафовали. Кроме того, прокуратура округа обратилась в интересах несовершеннолетних в суд с исковым заявлением о взыскании с общества компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Тюмени требования прокурора удовлетворил и взыскал в пользу несовершеннолетних по 70 тыс. рублей.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что 17-летнего подростка и его 18-летнего друга задержали за незаконный сбыт наркотиков в Тюмени.