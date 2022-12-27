Тюменские первоклассники сделали открытки с поздравлениями для мобилизованных

Тюменские дети сделали открытки для мобилизованных. Фото предоставлено организаторами.

В Тюмени первоклассники школы №5 побывали на мастер-классе по изготовлению новогодних открыток для мобилизованных. Мероприятие прошло в детской библиотеке имени Лагунова в Тюмени 27 декабря.

- Основой для открытки служит бумага для акварели. Она расписывается в технике пуантилизм – это рисование точками. В каждой такой открытке дети напишут пожелание военнослужащим. Готовые открытки отправим в департамент культуры. И далее их потом передадут по месту назначения, - передает «Тюменская линия» слова директора филиалов Тюменской областной научной библиотеки Светлана Волхонцева.

В течение 45 минут 24 первоклассника работали над созданием новогоднего послания. Каждый ребенок написал в ней свое поздравление и пожелание.

Открытки доставят солдатам в зону СВО. Фото предоставлено организаторами.

- Военным мы желаем силы, успехов, доблести, побед. Пусть Новый год зароет вилы. В пути избавит вас от бед, - писали дети в своих посланиях.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что у тюменских детей появился пример мужества, Герой России Рустам Сайфуллин, который недавно вернулся на Родину из госпиталя.