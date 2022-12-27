В Тюменской области «наримановский камикадзе» бросился на капот патрульной машины

Наримановский камикадзе спасал друга. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Нариманово Тюменского района мужчина выскочил из автомобиля своего товарища, чтобы остановить гнавшихся следом патрульных. Таким образом сельчанин, которого в пресс-службе ГИБДД Тюменской области окрестили «наримановским камикадзе», пытался дать фору пьяному водителю «Лады», но делу это не помогло.

Всё началось с того, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 не остановился по требованию госавтоинспекторов. Началась недолгая погоня по улицам деревни Нариманово. В какой-то момент «Лада» притормозила, из нее выскочил пассажир и лег на капот патрульного автомобиля. Мужчине надели железные браслеты.

Было установлено, что «Ладой» управлял 38-летний местный житель, уже лишенный прав за пьяное вождение в августе 2022 года. Задержали автомобилиста у него дома в пьяном состоянии. Сельчанин сказал, что испугался ответственности. До этого они с другом пили спиртное, а потом поехали кататься по деревне.

Водителя «Лады» оштрафовали за незаконную тонировку, невыполнение требования об остановке, управление транспортом без водительского удостоверения, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные номерные знаки изъяты. А по факту повторного пьяного вождения будет возбуждено уголовное дело.

Пассажира «Лады», того самого «камикадзе», приговорили к 10 суткам административного ареста за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что ночью в областной столице «Фольксваген» вылетел в кювет, водитель погиб.