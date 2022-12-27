В Тюменской области нет проблемных долгостроев

В Тюменской области проблемных долгостроев нет. Фото: сайт официального представителя президента в УрФО.

Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами сказал о том, что по итогам года проблемные объекты остались в четырёх регионах УрФО из шести.

– В Тюменской области проблемных долгостроев не было и нет, Ямало-Ненецкий автономный округ успешно решил все вопросы с дольщиками в сентябре. В общей сложности в 2022 году из ЕРПО удалось исключить 82 объекта, расположенных в УрФО. В 2023 году продолжится работа по оставшимся 56 объектам, – сказал Якушев.

На совещании также обсуждали ситуацию на рынке труда. В течение всего года уровень зарегистрированной безработицы в УрФО не превышал общероссийские показатели. По состоянию на 1 ноября (последние опубликованные данные Росстата) он составил 0,7 процента и снизился с начала года на 0,3 процентных пункта. Это самый низкий показатель с 2000 года. По данным на 26 декабря, на учёте в службах занятости сейчас состоят 42 023 жителя федерального округа.

– 2022 год был непростым. Появились вызовы, с которыми раньше мы не сталкивались. Но большинство опасений, связанных с возможным ростом безработицы, с падением производства, не оправдались. Экономика выстояла, и во многом этому способствовала консолидация усилий власти, бизнеса и общества. По ряду отраслей наблюдается определённый спад, но это не критично. 2023 год будет не менее напряжённым, – подчеркнул Владимир Якушев, обращаясь к главным федеральным инспекторам.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в Тюменской области перевыполнен план по расселению из аварийных домов.