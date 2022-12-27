Тюменка избила сына шнуром от кипятильника

В Тюменской области женщина избила сына шнуром от кипятильника.

В Тюменской области суд Сорокинского района приговорил 35-летнюю женщину к общественным работам на срок 40 часов.

Женщину признали виновной в том, что 28 октября 2022 года она после ссоры с ребенком несколько раз ударила малолетнего сына шнуром от кипятильника.

В судебном заседании Елена М. вину в административном правонарушении признала, в содеянном раскаялась.

Максимальное наказание по ст.6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий) – до 15 суток ареста.

Сам ли ребенок подал в суд на мать или кого-то попросил, в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области не сообщили.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в Заводоуковске 20-летняя девушка избила скалкой знакомого. Потерпевший пришел к ней в пьяном виде, из-за чего у них случилась ссора. Разозлившись, девушка взяла лежавшую рядом скалку и несколько раз ударила гостя.