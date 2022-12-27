В Тюменской области почти до 72 лет выросла продолжительность жизни

В Тюменской области увеличилась продолжительность жизни. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области вырос показатель ожидаемой продолжительности жизни. В 2021 году был зафиксирован уровень в 70,14 лет, а в 2022 году – 71,9 года.

При этом в регионе значительно снизилась смертность от болезней системы кровообращения (с 511,5 до 473,8 человека на 100 000 населения).

По данным информационного центра правительств Тюменской области, в регионе ежегодно растет количество врачей в медорганизациях.

В 2022 году до 35,2 млрд рублей увеличилась сумма направленных на здравоохранение области бюджетных денег (в 2021-м – 34,9 млрд рублей.)

– Наша главная задача - снижение преждевременной смертности населения за счет реализации комплекса превентивных мероприятий по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний и совершенствованию диспансерного наблюдения, в том числе с применением информационных технологий, – рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, что в Тюменском центре нейрохирургии лечат пациентов из Казахстана и Монголии.