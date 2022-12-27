В Тюменской области мужчина задушил собутыльника и закопал в огороде

В Тюменской области мужчина убил собутыльника. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Сладковском районе Тюменской области местного жителя обвиняют в убийстве приятеля.

По версии следствия, 20 декабря 2022 года мужчина распивал спиртные напитки в компании своего знакомого в квартире дома, расположенного на улице Центральной в селе Степное.

Между мужчинами произошла пьяная ссора. Подозреваемый избил 56-летнего знакомого. Мужчина нанес собутыльнику руками несколько ударов в область головы, после чего взял веревку, обмотал ее вокруг шеи потерпевшего и задушил. Тело приятеля он вытащил в огород, где присыпал снегом.

Об исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы сообщили соседи.

На допросе в полиции сельчанин вину признал и рассказал о том, как произошло убийство.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Комсомольская правда» –Тюмень» ранее рассказывала, что в Тюмени мужчина из ревности убил собутыльника арматурой. Еще несколько дней назад по такой же схеме тюменец убил собутыльника голыми руками.