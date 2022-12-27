В Тюмени открылся туристический мини-филиал Москвы

В Тюмени открылся туристско-информационный центр Москвы. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени на Цветном бульваре открылся мобильный туристско-информационный центр Мостуризма. Здесь можно будет увидеть Москву и погулять по её улицам в дополненной реальности с помощью VR-очков.

Кроме того, гостей ждут занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, победители которых получат подарки, главный из которых – возможность отправиться в столицу.

Инфоцентр будет работать ежедневно с 27 декабря по 7 января.

График работы

27-30 декабря – с 10.00 до 20.00.

31 декабря – с 10.00 до 18.00.

1 января – с 12.00 до 20.00.

2-7 января – с 10.00 до 20.00.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, что тюменский коллектив «Элегия» отправился в Москву на съемки рождественского выпуска программы «Поле чудес».