В Тюмени открылся туристический мини-филиал Москвы

В Тюмени открылся туристско-информационный центр Москвы.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В Тюмени на Цветном бульваре открылся мобильный туристско-информационный центр Мостуризма. Здесь можно будет увидеть Москву и погулять по её улицам в дополненной реальности с помощью VR-очков.
Кроме того, гостей ждут занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, победители которых получат подарки, главный из которых – возможность отправиться в столицу.
Инфоцентр будет работать ежедневно с 27 декабря по 7 января.
График работы
27-30 декабря – с 10.00 до 20.00.
31 декабря – с 10.00 до 18.00.
1 января – с 12.00 до 20.00.
2-7 января – с 10.00 до 20.00.
«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, что тюменский коллектив «Элегия» отправился в Москву на съемки рождественского выпуска программы «Поле чудес».