Тюменцев попросили не блокировать контейнерные площадки в новогодние праздники

В Тюмени на новогодних выходных мусор будут вывозить ежедневно. Фото: ООО "ТЭО".

В Тюменской области в новогодние праздники мусор будут вывозить в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Тюменское экологическое объединение».

Под Новый год объемы бытового мусора, который вывозят из Тюменских дворов, значительно увеличиваются. В связи с этим сотрудники системы обращения с ТКО будут работать без выходных.

Наполнение контейнерных площадок и работа транспортировщиков будут находиться под постоянным контролем. Отходы поступят для обработки на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Тюменцев просят не парковаться у контейнерных площадок, а при парковке во дворах учитывать возможности для проезда мусоровозов.

– В случае возникновения вопросов, касающихся услуги по обращению с коммунальными отходами, потребители в любой день смогут обратиться за консультацией к нашим специалистам по телефону горячей линии 8-800-250-73-26. Обращаем внимание, что с первого января единая диспетчерская служба ТЭО будет работать по новому графику – с 7 до 20 часов, – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, что Александр Моор показал главе Росприроднадзора работу тюменского мусоросортировочного завода.