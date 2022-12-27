У тюменских детей появился пример мужества – Рустам Сайфуллин

Герой России Рустам Сайфуллин. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Вернувшийся недавно из госпиталя Герой России Рустам Сайфуллин может стать хорошим примером для подрастающих поколений, молодежи, курсантов военных училищ. В этом уверен член общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

У Рустама Сайфуллина есть все качества, чтобы брать с него пример: сила духа, воля и ответственность.

– Российская земля всегда славилась и держалась на таких героях, как Рустам Сайфуллин, - подчеркнул Комахидзе на онлайн-площадке «Экспертного клуба России». – А село Вагай и родители героя могут гордиться истинным патриотом своей страны.

Рустам Сайфуллин вернулся в Тюменскую область после лечения в госпитале. Удостоенный звезды Героя России за участие в специальной военной операции, полковник Рустам Сайфуллин командовал инженерно-саперным полком. Был дважды ранен во время СВО, и оба раза оставался на передовой до полного выполнения задачи.

Первым делом Рустам Сайфуллин намерен побывать в семьях своих сослуживцев, участвующих в спецоперации.

– Обязательно навещу родителей моих ребят, чтобы поклониться им в ноги за то, что воспитали таких сыновей, и узнать, чем могу помочь. А дальше буду заниматься своим делом. Задач еще много, – передает слова Рустама Сайфуллина «Тюменская линия».

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что в Тюмень из госпиталя вернулся Герой России Рустам Сайфуллин.