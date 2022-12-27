Пьяная тюменка в истерике обматерила и пнула сотрудницу полиции

В Тюменской области женщина пнула инспектора полиции

В Тюменской области оштрафовали жительницу Абатского района, которая в пьяном виде избила сотрудницу полиции, заподозрив, что та снимает её на видео. При этом в полиции женщина оказалась после заявления об утере кошелька с банковскими картами: пришла за помощью в поисках утраченного.

В октябре прошлого года сельчанка Елена В. потеряла кошелёк. На следующий день ее попросили приехать в отдел полиции, чтобы выяснить, как именно это произошло. Елена в процессе опроса вышла в магазин, купила алкоголь и вернулась с ним в отделение полиции.

Пока сотрудница полиции П. опрашивала даму, та пила пиво и материлась. Затем Елена прямо стала оскорблять полицейскую, разбила окно в помещении дежурной части, порезала руку до крови, но не только не успокоилась, а наоборот, стала истерить.

Женщине оказали первую медицинскую помощь, попросили вести себя спокойно, но в ответ Елена пнула сотрудницу полиции в живот и ударила рукой по лицу...

В суде сельчанка вину не признала. Вместо этого женщина рассказала, что инспектор П.была одета в юбку и свитер, каких-либо знаков отличия на одежде у нее она не видела. А поскольку в руках сотрудницы полиции находился мобильный телефон, Елена предположила, что её снимают на камеру. Поэтому она подошла, чтобы забрать телефон, в живот не пинала, по левой щеке не била, а когда у неё был приступ истерики, то она кричала и махала руками, но к ней никто не подходил...

Рассказ Елены суд расценил как форму самозащиты...

Поскольку гражданка по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не была судима и имеет несовершеннолетнего ребенка, суд приговорил её к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей она должна будет выплатить избитой сотруднице полиции в качестве возмещения морального вреда.

Найден ли кошелек неспокойной Елены В., неизвестно.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что тюменца оштрафовали за негативное высказывание о Российской армии.