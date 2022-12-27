В Тюмени на три дня закроются почтовые отделения

В Тюмени отделения почты закроют на три дня. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области работники почты будут отдыхать 3 дня. Кроме того, 31 декабря почтовые отделения будут работать на один час меньше.

– 1 ,2 и 7 января объявлены выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов, – сообщили в «Почте России».

В остальные дни новогодних каникул – 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Уточнить актуальное расписание работы тюменских почтовых отделений или найти на карте ближайший почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала, что тюменцам досрочно перечислят январскую пенсию на карты. Те, кто привык получать пенсию с приходом почтальона, получат деньги с учетом расписания работы в праздничные дни.