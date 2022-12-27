В Тюмени появились новые платные парковки

Все парковки в центре Тюмени станут платными. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени в рамках расширения зоны платной парковки установили 37 паркоматов. Сейчас специалисты производят пусконаладочные работы: установку и тестирование программного обеспечения.

В ближайшее время в Тюмени собираются организовать 4 парковочные зоны общей вместимостью 1220 машиномест.

Парковки общего пользования в платный режим работы планируют перевести 30 января 2023 года. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Парковки общего пользования в платный режим работы планируют перевести 30 января 2023 года. Один из участков будет в границах следующих улиц: Первомайской – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советской. Также платные машиноместа появятся в границах улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической и на отрезке Республики от улицы Максима Горького до улицы Мельникайте.

Стоимость новых паркингов составит 30 рублей в час. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Новое парковочное пространство будет функционировать ежедневно с 7 до 19 часов. В нерабочие праздничные и выходные дни горожане смогут ставить автомобили бесплатно. Стоимость новых паркингов составит 30 рублей в час, для парковок в границах улиц Луначарского – Ирбитской – Ямской – Коммунистической – 25 рублей в час.

Новые парковочные зоны рассчитаны на 1220 машиномест. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Напомним, что в Тюмени установлены категории транспортных средств, размещение которых на платной парковке осуществляется бесплатно. К таким категориям отнесены автомобили многодетных семей и электромобили.

Новые парковки будут функционировать ежедневно с 7 до 19 часов. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что в Тюмени все парковки в центре города станут платными с 29 ноября.