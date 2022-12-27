В Тюмени строят еще одну современную школу

В Тюмени строят школу на 1200 мест. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени быстрыми темпами строят еще одну школу. Она примет детей микрорайонов Ямальский-2 и Тюменская слобода 1 сентября 2023 года.

Школа расположена в районе улиц Арктической – пер. Ямбургский – Андрея Бушуева. В настоящее время объект общей площадью 20 150 квадратных метров готов на 60%.

26 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Руслан Кухарук, приехали оценить прогресс строительства. На данный момент в школе выполняют внутреннюю отделку начальной школы и административного блока.

Руководству области и города представили будущего директора общеобразовательного учреждения Владимира Тарасова, он лично контролирует строительство и постоянно на связи с подрядчиком.

Школа рассчитана на 1200 мест. Помимо учебных классов в школе откроют специализированные кабинеты, например, универсальную мастерскую по обработке дерева и металла, инженерно-технологическую лабораторию и лаборатории информатики, химии, физики, биологии, лингафонный кабинет. В школе предусмотрена библиотека, актовый зал со сценой, спортивный зал с раздевалками и душевыми для мальчиков и девочек, хореографический и гимнастический залы. В начальной школе начнет работать детский центр, кружки, кабинет логопеда… Обеденный зал рассчитан на 300 мест, пищеблок оборудуют необходимыми технологическими цехами. Будет здесь и свой радиоузел.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что в Тюмени открыли два новых детских сада за несколько дней до Нового года.