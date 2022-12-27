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НовостиАвто27 декабря 2022 1:22

В Тюмени 27 декабря 2022 года отключат 3 светофора

Рассказываем, какие светофоры отключат 27 декабря 2022 года
Иван Литвинов
В Тюмени 27 декабря отключат 3 светофора.

В Тюмени 27 декабря отключат 3 светофора.

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 27 декабря возможны отключения трёх светофоров. - на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной – с 09.30 до 16.00;

- на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной – с 09.30 до 16.00;

На пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной.

На пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Первомайской и ул. Вокзальной – с 09.00 до 17.00;

На пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской.

На пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской – с 09.00 до 17.00.

На пересечении ул. Первомайской и ул. Вокзальной.

На пересечении ул. Первомайской и ул. Вокзальной.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.