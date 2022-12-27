В Тюмени 27 декабря 2022 года отключат 3 светофора

В Тюмени 27 декабря отключат 3 светофора. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 27 декабря возможны отключения трёх светофоров. - на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной – с 09.30 до 16.00;

- на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной – с 09.30 до 16.00;

На пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Первомайской и ул. Вокзальной – с 09.00 до 17.00;

На пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской – с 09.00 до 17.00.

На пересечении ул. Первомайской и ул. Вокзальной. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.