В Тюмени 27 декабря 2022 года отключат 3 светофора

В Тюмени 27 декабря отключат 3 светофора.
Фото: Предоставлено "КП"
В Тюмени в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 27 декабря возможны отключения трёх светофоров. - на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной – с 09.30 до 16.00;
- на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной – с 09.30 до 16.00;
На пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
- на пересечении ул. Первомайской и ул. Вокзальной – с 09.00 до 17.00;
На пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
- на пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской – с 09.00 до 17.00.
На пересечении ул. Первомайской и ул. Вокзальной.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.